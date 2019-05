மாவட்ட செய்திகள்

மீட்க முயன்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் மீது கிணற்றுக்குள் இருந்து கற்களை வீசிய வாலிபர் திருப்பத்தூர் அருகே பரபரப்பு + "||" + On firefighters who tried to recover Throwing stones from the well Thriller near Tirupattur

மீட்க முயன்ற தீயணைப்பு வீரர்கள் மீது கிணற்றுக்குள் இருந்து கற்களை வீசிய வாலிபர் திருப்பத்தூர் அருகே பரபரப்பு