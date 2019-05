மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மை பல்கலைக்கழக இளநிலை பட்டப்படிப்பில் சேருவதற்கு விண்ணப்பிக்க வருகிற 6–ந் தேதி கடைசிநாள் என துணைவேந்தர் குமார் கூறினார்.