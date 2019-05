மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூர் சரகத்தில், வருகிற 1-ந்தேதி முதல்ஹெல்மெட் அணியாவிட்டால் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் கிடையாது + "||" + Tiruchendur is coming from tomorrow 1 on arrival There is no gasoline for vehicles if helmets do not wear

திருச்செந்தூர் சரகத்தில், வருகிற 1-ந்தேதி முதல்ஹெல்மெட் அணியாவிட்டால் வாகனங்களுக்கு பெட்ரோல் கிடையாது