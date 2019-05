மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் அருகே3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குடிநீர் வழங்கவில்லை + "||" + Near Namacul No more drinking water for more than 3 years

நாமக்கல் அருகே3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் குடிநீர் வழங்கவில்லை