மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க.வுக்கு மக்கள் வாக்களித்ததால்பல கிராமங்களில் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம் + "||" + Because people voted for DMK Drinking water supply in many villages

தி.மு.க.வுக்கு மக்கள் வாக்களித்ததால்பல கிராமங்களில் குடிநீர் வினியோகம் நிறுத்தம்