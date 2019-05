மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் இருந்து பல்வேறு தடைகளை தாண்டிகோதண்டராமர் சிலை பெங்களூரு வந்தது; பொதுமக்கள் சிறப்பு வழிபாடு + "||" + Beyond the various obstacles from Tamilnadu The statue of Kothandaramar came to Bangalore; Special worship to the public

தமிழகத்தில் இருந்து பல்வேறு தடைகளை தாண்டிகோதண்டராமர் சிலை பெங்களூரு வந்தது; பொதுமக்கள் சிறப்பு வழிபாடு