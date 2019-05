மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் கார் மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதி விபத்துஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் உடல் நசுங்கி சாவு + "||" + Ambulance crash into the car in Bangalore Five members of the same family have been physically crushed and killed

பெங்களூருவில் கார் மீது ஆம்புலன்ஸ் மோதி விபத்துஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் உடல் நசுங்கி சாவு