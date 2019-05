மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில், ரசாயன பவுடர் மூலம் பழுக்க வைத்த - 2½ டன் மாம்பழங்கள் பறிமுதல்

In Dindigul, By chemical powder The ripening - 2½ tons of mangoes Confiscated

