மாவட்ட செய்திகள்

மது குடித்ததை கண்டித்ததால்மனைவியை வெட்டி கொன்று டாக்சி டிரைவர் தற்கொலைபுனேயில் பயங்கரம் + "||" + Dissatisfied with drinking alcohol The taxi driver committed suicide by killing his wife Terror in Pune

மது குடித்ததை கண்டித்ததால்மனைவியை வெட்டி கொன்று டாக்சி டிரைவர் தற்கொலைபுனேயில் பயங்கரம்