மாவட்ட செய்திகள்

டயாலிசிஸ் செய்தால் இறந்துபோவீர்கள் என கூறிய நர்சு - அதிர்ச்சியடைந்த தொழிலாளி மாரடைப்பால் சாவு + "||" + If dialysis The nurse who said that you die - Shocked worker Death by heart attack

டயாலிசிஸ் செய்தால் இறந்துபோவீர்கள் என கூறிய நர்சு - அதிர்ச்சியடைந்த தொழிலாளி மாரடைப்பால் சாவு