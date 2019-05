மாவட்ட செய்திகள்

டி.என்.பாளையம் அருகே நள்ளிரவில் தோட்டத்துக்குள் புகுந்து 12 ஆடுகளை கடித்துக்கொன்ற சிறுத்தை விவசாயிகள் அச்சம் + "||" + A leopard to enter the garden and kill the sheep Farmers fear

