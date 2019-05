மாவட்ட செய்திகள்

மணப்பாட்டில்மீன் பதப்படுத்தும் நிலையம் அமைக்க வேண்டும்மீனவர்கள் கோரிக்கை + "||" + In manappat The fish processing center should be set up

