மாவட்ட செய்திகள்

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலை அகற்றம் + "||" + The Ambedkar idol was placed at the school premises near Pappirippatti

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கப்பட்ட அம்பேத்கர் சிலை அகற்றம்