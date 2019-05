மாவட்ட செய்திகள்

கோலார் தங்கவயல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில்டாக்டர்களின் அலட்சியத்தால் கர்ப்பிணிக்கு குழந்தை இறந்து பிறந்தது + "||" + Kolar Government Hospital The child was born to the pregnancy by the negligence of doctors

