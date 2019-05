மாவட்ட செய்திகள்

கடலோர காவல்படை, கடற்படையில் சேர விரும்பும் மீனவ இளைஞர்களுக்கு பயிற்சிகலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி தகவல் + "||" + Coast Guard, Training for fishermen who want to join the navy Collector Sandeep Nanduri Information

