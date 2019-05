மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில்61 நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் அமைதியான வாக்குப்பதிவு + "||" + In the elections to 61 city local bodies Peaceful polling

கர்நாடகத்தில்61 நகர உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலில் அமைதியான வாக்குப்பதிவு