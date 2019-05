மாவட்ட செய்திகள்

கத்திரி வெயிலின் இறுதி நாளிலும் பெரம்பலூர்-அரியலூரில் வெயில் கொளுத்தியது + "||" + On the last day of the scintillation, the sun was burnt in Perambalur-Ariyalur

