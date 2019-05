மாவட்ட செய்திகள்

தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய கூடாதுராகுல்காந்திக்கு புதுவை காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Do not resign as president New Congress for Rahul Gandhi

தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய கூடாதுராகுல்காந்திக்கு புதுவை காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்