மாவட்ட செய்திகள்

“தூத்துக்குடி மக்களின் உரிமைகளுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன்”கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி + "||" + "For the rights of the people of Thoothukudi Vote in Parliament "

“தூத்துக்குடி மக்களின் உரிமைகளுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பேன்”கனிமொழி எம்.பி. பேட்டி