மாவட்ட செய்திகள்

கொள்ளிடம் அருகே விஷம் குடித்த பெண் சாவு கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல் + "||" + The neighbors stormed the road by claiming that the woman killed the poisoned woman near Kollidam

கொள்ளிடம் அருகே விஷம் குடித்த பெண் சாவு கொலை செய்யப்பட்டதாக கூறி உறவினர்கள் சாலை மறியல்