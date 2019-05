மாவட்ட செய்திகள்

திசையன்விளை பகுதியில்ஞானதிரவியம் எம்.பி. வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் + "||" + The vector area MP nanatiraviyam Voters Thank you

திசையன்விளை பகுதியில்ஞானதிரவியம் எம்.பி. வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்