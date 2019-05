மாவட்ட செய்திகள்

சாந்தநாத சுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம் + "||" + Thousands of devotees visit the temple at Shanthanatha Swami temple

சாந்தநாத சுவாமி கோவிலில் திருக்கல்யாணம் திரளான பக்தர்கள் தரிசனம்