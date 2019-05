மாவட்ட செய்திகள்

ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை தொடர வேண்டும்மாநில காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + Rahul Gandhi is the chairman of the Congress Must proceed

ராகுல் காந்தி காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை தொடர வேண்டும்மாநில காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் தீர்மானம்