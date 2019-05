மாவட்ட செய்திகள்

மதுரை அருகே விபத்து, ஒரே நூற்பாலைக்குரிய 2 பஸ்கள் மோதி 30 பெண்கள் படுகாயம் - வேலைக்கு சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த பரிதாபம் + "||" + Two buses collided with one sponge and 30 women were injured

மதுரை அருகே விபத்து, ஒரே நூற்பாலைக்குரிய 2 பஸ்கள் மோதி 30 பெண்கள் படுகாயம் - வேலைக்கு சென்றவர்களுக்கு நேர்ந்த பரிதாபம்