மாவட்டத்தில் ஜூலை 20-ந் தேதி வரைஇலவச தையல் எந்திரம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்கலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + In the district till July 20 Apply for free sewing machine Collector Asia Mariam Info

