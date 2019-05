மாவட்ட செய்திகள்

திருச்செந்தூரில்டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டபம் அமைக்கும் பணி 3 மாதங்களில் நிறைவுபெறும்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல் + "||" + Tiruchendur The work of Dr. Sivanthi Adithanar Manithampattu will be completed within 3 months

திருச்செந்தூரில்டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் மணிமண்டபம் அமைக்கும் பணி 3 மாதங்களில் நிறைவுபெறும்அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ தகவல்