மாவட்ட செய்திகள்

பரமக்குடி தொகுதி முழுவதும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படும் சதன் பிரபாகர் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + Across paramakudi block Refined drinking will be provided

பரமக்குடி தொகுதி முழுவதும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்படும் சதன் பிரபாகர் எம்.எல்.ஏ. பேட்டி