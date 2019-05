மாவட்ட செய்திகள்

ராஜபாளையம் அருகே மாந்தோப்பில் கிடந்த குண்டு வெடித்து மாட்டின் தாடை கிழிந்தது + "||" + Near Rajapalayam boamb blast was tooth broken and torn of cow

ராஜபாளையம் அருகே மாந்தோப்பில் கிடந்த குண்டு வெடித்து மாட்டின் தாடை கிழிந்தது