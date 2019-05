மாவட்ட செய்திகள்

குப்பை தொட்டி வைக்காத வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்; உள்ளாட்சித்துறை இயக்குனர் எச்சரிக்கை + "||" + Fines for companies that do not fix trash box

குப்பை தொட்டி வைக்காத வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அபராதம்; உள்ளாட்சித்துறை இயக்குனர் எச்சரிக்கை