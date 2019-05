மாவட்ட செய்திகள்

5 இடங்களை பா.ஜனதா கைப்பற்றியது12 புரசபைகளில் காங்கிரசுக்கு தனிப்பெரும்பான்மை2-ல் ஜனதா தளம் (எஸ்) வெற்றி + "||" + BJP has captured 5 seats Individuals in Congress in 12 municipalities

5 இடங்களை பா.ஜனதா கைப்பற்றியது12 புரசபைகளில் காங்கிரசுக்கு தனிப்பெரும்பான்மை2-ல் ஜனதா தளம் (எஸ்) வெற்றி