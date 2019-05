மாவட்ட செய்திகள்

பா.ஜனதா மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளதால்கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க மாட்டோம்எடியூரப்பா பேட்டி + "||" + Because the BJP has ordered it We will not topple the coalition regime

பா.ஜனதா மேலிடம் உத்தரவிட்டுள்ளதால்கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க மாட்டோம்எடியூரப்பா பேட்டி