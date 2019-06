மாவட்ட செய்திகள்

சீரான கால இடைவெளியில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்குவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + At regular intervals The authorities should ensure that the cauvery coconut water supply - Collector's order

சீரான கால இடைவெளியில் காவிரி கூட்டுக்குடிநீர் வழங்குவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் - கலெக்டர் உத்தரவு