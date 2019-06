மாவட்ட செய்திகள்

நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு அரசு உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Registered with goodwill For children of workers Government can apply for assistance

நலவாரியத்தில் பதிவு செய்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கு அரசு உதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம்