மாவட்ட செய்திகள்

ஏரிகளை முறையாக பராமரிக்காததால் கிராமப்புறங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்தது; தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Because the lakes are not properly maintained In the rural areas the groundwater level is reduced

ஏரிகளை முறையாக பராமரிக்காததால் கிராமப்புறங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்தது; தூர்வார விவசாயிகள் கோரிக்கை