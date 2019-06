மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிக்க வேண்டாம்: எடியூரப்பாவுக்கு, பா.ஜனதா மேலிடம் புதிய உத்தரவுமேலும் 3 மாதம் கட்சி தலைவர் பதவியில் நீடிக்க அறிவுறுத்தல் + "||" + For Edayurappa, the new order is issued by the BJP

கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க முயற்சிக்க வேண்டாம்: எடியூரப்பாவுக்கு, பா.ஜனதா மேலிடம் புதிய உத்தரவுமேலும் 3 மாதம் கட்சி தலைவர் பதவியில் நீடிக்க அறிவுறுத்தல்