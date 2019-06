மாவட்ட செய்திகள்

மரங்களில் தண்ணீர் குடுவைகள் வைத்து பறவைகளின் தாகம் தீர்க்கும் ஐ.டி.ஐ. மாணவர் + "||" + ITI student who solves birds thirst with water jars in trees

மரங்களில் தண்ணீர் குடுவைகள் வைத்து பறவைகளின் தாகம் தீர்க்கும் ஐ.டி.ஐ. மாணவர்