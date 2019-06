மாவட்ட செய்திகள்

மகனை தூக்கிலிட்டு துடிதுடிக்க கொலை; நேரில் பார்த்து கதறிய தாய் தற்கொலைகைதான விற்பனை பிரதிநிதி பரபரப்பு வாக்குமூலம் + "||" + Killing the son and killing him; Mother suicide

மகனை தூக்கிலிட்டு துடிதுடிக்க கொலை; நேரில் பார்த்து கதறிய தாய் தற்கொலைகைதான விற்பனை பிரதிநிதி பரபரப்பு வாக்குமூலம்