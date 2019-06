மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி குமாரசாமியுடன் பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. சந்திப்புகர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பு + "||" + With the first Minister of Commerce BJP MLA Appointment Political tension in Karnataka

முதல்-மந்திரி குமாரசாமியுடன் பா.ஜனதா எம்.எல்.ஏ. சந்திப்புகர்நாடக அரசியலில் பரபரப்பு