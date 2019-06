மாவட்ட செய்திகள்

காவேரிப்பட்டணத்தில்சாலையின் நடுவில் தடுப்பு கம்பி அமைக்க வேண்டும்பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In kaverippattanat A barrier should be placed in the middle of the road Public request

காவேரிப்பட்டணத்தில்சாலையின் நடுவில் தடுப்பு கம்பி அமைக்க வேண்டும்பொதுமக்கள் கோரிக்கை