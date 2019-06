மாவட்ட செய்திகள்

நாகை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் 178 மனுக்கள் பெறப்பட்டன + "||" + A total of 178 petitions were received by the people at the Nagai Collector office

நாகை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் கூட்டத்தில் 178 மனுக்கள் பெறப்பட்டன