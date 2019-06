மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-1-ல் கணித பாடத்தை எடுக்க தந்தை வற்புறுத்தியதால்மாணவி தூக்குப் போட்டு தற்கொலை + "||" + Because the father was forced to take a mathematical lesson in Plus-1 The student committed suicide by hanging herself

பிளஸ்-1-ல் கணித பாடத்தை எடுக்க தந்தை வற்புறுத்தியதால்மாணவி தூக்குப் போட்டு தற்கொலை