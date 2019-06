மாவட்ட செய்திகள்

குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை மார்ட்டின் நிறுவன அதிகாரி உடலை பதப்படுத்தி வைக்க வேண்டும்; மனைவி, மகன் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Until the culprits are arrested Martin Company The officer must keep the body healthy; Wife and son Petition to the collector

குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை மார்ட்டின் நிறுவன அதிகாரி உடலை பதப்படுத்தி வைக்க வேண்டும்; மனைவி, மகன் கலெக்டரிடம் மனு