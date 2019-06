மாவட்ட செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகையை முன்னிட்டு காயல்பட்டினம் கடற்கரையில் சிறப்பு தொழுகை + "||" + For the Ramzan Festival Special prayer on the beach

