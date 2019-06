மாவட்ட செய்திகள்

சாலை வசதி இல்லாததால் நோயாளிகளை தூக்கி செல்லும் ஆதிவாசிகள் + "||" + No road facility Patients to throw the adivasis

சாலை வசதி இல்லாததால் நோயாளிகளை தூக்கி செல்லும் ஆதிவாசிகள்