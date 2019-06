மாவட்ட செய்திகள்

சாத்தூர் அருகே பஸ் கவிழ்ந்து 3 பேர் பலி; 58 பேர் படுகாயம் + "||" + The bus fell near Sattur 3 killed 58 people were injured

