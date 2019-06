மாவட்ட செய்திகள்

கோட்டக்குப்பம் அருகேஷேர் ஆட்டோ மீது லாரி மோதல்; 2 பெண்கள் பலி7 பேர் படுகாயம் + "||" + Near kottakkuppam Truck attack on Sher Auto; 2 girls kills 7 people were injured

கோட்டக்குப்பம் அருகேஷேர் ஆட்டோ மீது லாரி மோதல்; 2 பெண்கள் பலி7 பேர் படுகாயம்