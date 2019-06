மாவட்ட செய்திகள்

துமகூரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில்தேவேகவுடா தோல்விக்கு காரணம் யார்?சித்தராமையா பதில் + "||" + Who was responsible for the defeat of Devkauda? Siddaramaiah Reply

துமகூரு நாடாளுமன்ற தொகுதியில்தேவேகவுடா தோல்விக்கு காரணம் யார்?சித்தராமையா பதில்