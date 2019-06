மாவட்ட செய்திகள்

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் சுனாமியை விட பயங்கரமானது; திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் பேச்சு + "||" + The hydrocarbon project is worse than the tsunami

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் சுனாமியை விட பயங்கரமானது; திட்ட எதிர்ப்பு கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் பேச்சு