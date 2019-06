மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணியில் இருந்து சென்னைக்கு அனுப்பியபாலில் அதிக அளவு தண்ணீர் கலந்ததால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது + "||" + From Arani sent to Chennai The milk has been shifted back into the water

