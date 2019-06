மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்திலேயேராமநாதபுரம் மாவட்டம் மீன்பிடிப்பில் முதலிடம்1½ லட்சம் டன் மீன்கள் பிடிபட்டுள்ளன + "||" + Tamilnadu Ramanathapuram district topped in fishing 1½ lakh tonnes of fish are caught

